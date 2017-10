10e j. - Bosz : ''Pour Aubameyang, on verra en temps voulu...'' Peter Bosz n'est pas encore certain de pouvoir aligner Pierre-Eymerick Aubameyang, légèrement touché lors du match à Francfort, contre Hanovre ce samedi. ''On va voir, j'ai des options si on doit remplacer Aubameyang'', a rassuré Bosz, qui veut se donner du temps pour la réflexion.

Catégorie: Bundesliga

Duré: 18 secondes

Date: 2017-10-28 10:45:01