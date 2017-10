10e j. - Conte : ''On travaille 70% de moins que la saison dernière'' Antonio Conte a expliqué la mauvaise passe de Chelsea en partie à cause du calendrier des Blues, beaucoup plus compact que la saison dernière. ''Nous jouons la Coupe d'Europe et donc tous les trois jours. Alors nous avons moins de temps pour travailler les aspects physiques et tactiques'', déplore Conte. Mais le problème est le même pour Mourinho et Guardiola dans leur club respectif et il n'est pas certain que les supporters de Chelsea acceptent cette justification facilement.

Catégorie: Microsoft French Channel

Duré: 42 secondes

Date: 2017-10-20 19:45:01