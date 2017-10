10e j. - Laurey : "Nice n'a pas joué un match Coca-Cola contre la Lazio"

Thierry Laurey, victorieux à Nice avec Strasbourg (1-2), est venu au chevet de son homologue Lucien Favre pour expliquer la mauvaise passe des Aiglons. Pour le coach alsacien, le calendrier est en cause : ''Nice reste une belle équipe. Mais je ne comprends pas pourquoi on les a fait jouer trois matches en sept jours. Il fallait avancer leur match contre Montpellier. On veut que les équipes françaises brillent en Europe mais on ne les aide pas'', a justifié Laurey.

Catégorie: Football Français

Duré: 109 secondes

Date: 2017-10-22 18:30:01