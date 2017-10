11e j. - Dall'Oglio: "On a su convertir nos occasions" Olivier Dall'Oglio était heureux de voir que ses joueurs aient bien respecté les consignes mises en place dans la semaine. Dijon met fin à la série d'invincibilité du Fc Nantes et se donne un bol d'air dans la course au maintien.

Catégorie: Football Français

Duré: 39 secondes

Date: 2017-10-29 02:15:01