11e j. - Dante: "Je suis en colère"

Le défenseur brésilien de l'OGC Nice Dante a déclaré qu'il était énérvé par cette situation et va tout faire pour que les aiglons retrouvent le chemin de la victoire le plus vite possible. La défaite ce vendredi face au PSG (3-0) porte à cinq le nombre de matchs consécutifs sans victoires pour les hommes de Lucien Favre.

Catégorie: Football Français

Duré: 44 secondes

Date: 2017-10-28 04:45:01