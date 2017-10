11e j. - Gourvennec: "On est sur le bon chemin" "On a retrouvé une équipe, un collectif et de l'intensité", estime l'entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec, qui préfère retenir du positif de la défaite face à Monaco (2-0), ce samedi pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

Catégorie: Football Français

Duré: 93 secondes

Date: 2017-10-29 00:45:01