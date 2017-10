11e j. - Kimpembe: "On a pris notre revanche" Le jeune défenseur français du PSG Presnel Kimpembe n'avait pas oublié la dernière fois où Niçois et Parisiens se sont vus sur le rectangle vert. C'était à l'Allianz Riviera le 30 Avril et les aiglons s'étaient imposés 3 à 1. La victoire du PSG ce soir (3-0) fait office de "revanche" pour Kimpembe.

Catégorie: Football Français

Duré: 19 secondes

Date: 2017-10-28 05:00:01