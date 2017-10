11e j. - Sanson: "Je travaille ma finition tous les jours"

L'unique buteur de la victoire marseillaise sur Lille ce dimanche soir (0-1), Morgan Sanson est revenu sur son but au micro des journalistes en zone mixte après la rencontre. Sanson, en plus de ce but, a également raté une grosse occasion qui aurait pu tuer le match. Sanson estime qu'il a beaucoup travaillé sur sa finition, mais souhaite encore s'améliorer afin d'augmenter son total de cinq buts toutes compétitions.

Catégorie: Football Français

Duré: 21 secondes

Date: 2017-10-30 03:15:01