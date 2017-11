12e j. - Raggi : "On est plus costaud" L'AS Monaco tentera d'enchainer samedi contre Guingamp une troisième victoire de rang en Ligue 1. Andrea Raggi revient sur la bonne forme monégasque et la bonne ambiance qui règne dans le vestiaire du champion de France en titre.

Catégorie: Football Français

Duré: 75 secondes

Date: 2017-11-03 17:15:01