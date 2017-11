13e j. - Allegri va préserver Buffon et Barzagli Massimiliano Allegri a choisi de se passer des services de Gianluigi Buffon et Andrea Barzagli pour le déplacement de la Juventus chez la Sampdoria ce dimanche. L'entraineur de la Vieille Dame estime que ses joueurs sont encore sous le choc après la non qualification de l'Italie pour la Coupe du Monde 2018.

Catégorie: Microsoft French Channel

Duré: 39 secondes

Date: 2017-11-18 17:15:01