Un pénalty invisible, un carton rouge et, au final, une défaite 2-0 non méritée, Patrice Garande et son équipe sont partis de Monaco un goût amer dans la bouche. "C'est en faisant ce qu'on a montré aujourd'hui qu'on arrivera à s'en sortir" a indiqué l'entraîneur de Caen qui préfère relativiser.

Catégorie: Football Français

Duré: 72 secondes

Date: 2016-12-22 14:00:04