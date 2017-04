32e j. - Emery : "Draxler n'a pas bien joué, mais..." Auteur d'une première période insignifiante, Julian Draxler n'était visiblement pas en pleine possession de ses moyens lors de la victoire du PSG face à Guingamp. Unai Emery a révélé que l'international allemand souffrait d'une douleur à la cheville. Après une discussion à la pause, le technicien espagnol a donc décidé de le remplacer par Javier Pastore, avec le résultat que l'on sait.

Date: 2017-04-10 09:30:04







32e j. - Almeida: "Je veux feliciter mes joueurs" Rui Almeida, l'entraîneur de Bastia, est très satisfait après la victoire de son équipe à Dijon (2-1), ce samedi soir lors de la 32e journée de Ligue 1. Après ce succès, les Corses restent lanterne rouge mais peuvent toujours croire au maintien. 32e j. - Pastore : "Emery essaie de me proteger" Javier Pastore, auteur d'une très belle entrée face à Guingamp, est revenu sur la fin de saison du PSG, qu'il espère victorieuse : ''J'espère d'ailleurs que Monaco ira loin en Ligue des Champions, ce serait bon pour la France, et aussi pour nous''. L'Argentin a aussi parlé de son statut de joker de luxe, estimant qu'Emery cherche surtout à éviter une éventuelle rechute après des blessures à répétition tout au long de la saison.