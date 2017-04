32e j. - Le 11 de la semaine avec Cavani et Balotelli

Les deux stars du championnat Mario Balotelli et Edinson Cavani font partie du onze de la semaine en attaque. Une équipe type dans laquelle on retrouve également le Parisien Serge Aurier et le Marseillais Yohann Pelé.

Catégorie: Football Français

Duré: 63 secondes

Date: 2017-04-10 17:45:04