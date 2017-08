3e j. - Fekir : "Le plus important c'est de gagner, pas de marquer"

Nabil Fekir se sent bien et cela s'est vu face à Bordeaux, samedi, dans le cadre de la 3e journée de L1. Le milieu de terrain des Gones a inscrit un but fabuleux du milieu de terrain. Difficile, malgré tout, de montrer sa joie en zone-mixte après le nul concédé Lyon.

Catégorie: Football Français

Duré: 50 secondes

Date: 2017-08-19 23:15:01