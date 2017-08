3e j. - Kombouaré : "Des buts au pire moment"

Battu à Nice (2-0), Antoine Kombouaré s'est plaint du scénario cruel pour Guingamp, avec un but encaissé en fin de première période et un autre en début de seconde. ''On ne s'en est pas remis'', a insisté Kombouaré.

Catégorie: Football Français

Duré: 90 secondes

Date: 2017-08-20 01:30:01