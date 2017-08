3e j. - Pelissier : "Montrer qu'Amiens a le niveau"

Lourdement battu à Saint-Etienne (3-0), Christophe Pelissier et Amiens restent scotchés en fin de classement sans point ni but marqué. Mais le coach picard refuse de se montrer alarmiste et attend une réaction de la part de ses joueurs.

Catégorie: Football Français

Duré: 90 secondes

Date: 2017-08-20 01:15:01