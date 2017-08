4e j. - Motta : "On voulait gagner nos quatre premiers matches"

En Ligue 1, un PSG prévenu en vaut deux. Paris s'est souvenu que les points perdus en début de saison dernière avaient peut-être offert le titre à Monaco dix mois plus tard. Thiago Motta ne s'en cache pas : ''On a l'expérience malheureuse de la saison écoulée, on voulait vraiment tout gagner avant la trêve internationale''. C'est fait après le large succès 3-0 face à Saint-Etienne.

Catégorie: Football Français

Duré: 52 secondes

Date: 2017-08-26 02:45:01