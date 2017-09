4e j. - Zidane ravi par Bale et Mayoral

En l'absence de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Gareth Bale et Borja Mayoral ont porté le Real Madrid, ce dimanche, face à la Real Sociedad (1-3) pour le plus grand plaisir de Zinedine Zidane.

Catégorie: La Liga News (French)

Duré: 70 secondes

Date: 2017-09-18 03:30:01