7e j. - Klopp : ''Le verrou va finir par sauter''

Les hommes de Jürgen Klopp ont concédé le match nul dimanche à Newcastle (1-1). Le technicien allemand ne s'inquiète pas pour son équipe qui vient d'enchaîner un second match nul après le Spartak Moscou en Ligue des Champions. L'équipe joue bien et marquera plus, selon Klopp.

Catégorie: Microsoft French Channel

Duré: 50 secondes

Date: 2017-10-02 06:00:01