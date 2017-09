8e j. - Hilton: "Je me donne à fond sur le terrain, même si j'ai 40 ans"

Le temps ne semble pas avoir la moindre influence sur le défenseur brésilien Vitorino Hilton. Malgré son passage au dessus de la barre de la quarantaine le 13 Septembre, le capitaine de Montpellier continue d'enchainer les prestations de haut vol. Après avoir muselé Cavani et Mbappé la semaine dernière, c'est Falcao et Stevan Jovetic qui ont souffert face à l'expérience d'Hilton ce vendredi soir à Louis-II (1-1). L'intéressé, lui, reste lucide et honnête sur la question.

Catégorie: Football Français

Duré: 27 secondes

Date: 2017-09-30 02:30:01