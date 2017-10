8e j. - Simeone : "Saul est plus professionnel chaque jour, plus mature" L'Atlético Madrid a tenu le choc face au FC Barcelone ce samedi (1-1) grâce notamment à l'ouverture du score de Saul Niguez, un joueur "important pour le présent et l'avenir du club" selon Diego Simeone.

Catégorie: La Liga News (French)

Duré: 29 secondes

Date: 2017-10-15 06:30:01