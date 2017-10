8e j. - Wenger : ''Alexis Sanchez motivé malgré l'élimination du Chili''

Arsène Wenger va parler avec sa star Alexis Sanchez, piteusement éliminé dans la course au Mondial-2018 après la large défaite du Chili au Brésil (3-0). Un revers qui peut laisser des traces ''physiquement et mentalement'', selon le technicien des Gunners. ''Mais tout comme Ramsey, éliminé avec le Pays de Galles, ce sont des gagneurs et ils resteront concentrés pour remporter des titres avec Arsenal'', assure Wenger.

Date: 2017-10-12 11:45:01