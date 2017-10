9e - Germain : "On n'a pas su mettre plus d'intensité" Grâce à un but tardif de Mitroglou, l'Olympique de Marseille a pu repartir de Strasbourg avec un point (3-3). Une contre-performance inquiétante pour les hommes de Rudi Garcia a une semaine du Classique de dimanche prochain.

Date: 2017-10-16 02:15:01