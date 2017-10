9e j. - Dall'Oglio : ''Paris met des fessées à pas mal d'équipes''

Olivier Dall'Oglio n'est pas plus inquiet que ça avant de recevoir Paris samedi après-midi. Le coach de Dijon ''aime ce genre de gros matches. Même si on sait que le PSG est un rouleau compresseur cette saison''. Dall'Oglio a cependant un espoir : ''On a vu à Montpellier qu'il était possible de les accrocher''.

Catégorie: Football Français

Duré: 89 secondes

Date: 2017-10-12 14:30:01