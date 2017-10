9e j. - Wenger : ''Sanchez et Ozil étaient en feu'' Arsène Wenger s'est régalé devant le spectacle offert par Arsenal sur la pelouse d'Everton (2-5), avec notamment deux joueurs à sortir du lot : Alexis Sanchez et Mesut Ozil. Le Chilien et l'Allemand ont réussi un véritable récital avec chacun un but et surtout des accélérations permanentes qui ont mis au supplice les joueurs de Koeman.

Date: 2017-10-22 19:00:01