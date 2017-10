Allemagne - Hummels : ''Parmi les favoris''

Le défenseur allemand Mats Hummels est certain que l'Allemagne fera figure d'épouvantail lors du Mondial-2018, après la qualification acquise face à l'Irlande du Nord jeudi soir. ''Nous avons beaucoup de profils différents en attaque et si nous n'avons pas de blessés, on peut aller loin'', précise Hummels.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 31 secondes

Date: 2017-10-07 01:00:01