Amical - Southgate et le complexe d'infériorité de l'Angleterre Gareth Southgate a dressé un constat amer après la défaite de l'Angleterre au Stade de France mardi soir (3-2). ''Nous n'avons pas été au niveau des meilleures équipes comme la France depuis longtemps sur les grands tournois. Je ne suis pas surpris par la défaite. Il ne faut pas se voiler la face et continuer de se tester face à ces grandes nations'', a reconnu le sélectionneur anglais après la rencontre.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 52 secondes

Date: 2017-06-14 10:15:04







Amical - Deschamps : "Un ete studieux" Didier Deschamps a du pain sur la planche après ces trois matches de juin (victoires lors des amicaux face au Paraguay 5-0 et à l'Angleterre 3-2 mais défaite 2-1 en compétition contre la Suède). Le sélectionneur des Bleus assure qu'il va ''tout analyser'' et que la France sera prête pour défier les Pays-Bas à la rentrée. Amical - Deschamps : "On s'est complique le match" Didier Deschamps était satisfait de la réaction de ses joueurs, victorieux de l'Angleterre (3-2) malgré l'expulsion de Varane en début de seconde période. Un carton rouge que le sélectionneur juge par ailleurs ''sévère''.