Angleterre - Chalobah : ''Naples a été une expérience idéale''

Nathaniel Chalobah est revenu sur son passage au Napoli en 2015-16. Alors prêté par Chelsea, l'international anglais et désormais milieu de Watford a pris une autre ampleur en Italie et ne regrette absolument pas d'avoir découvert ''une autre culture et un autre football''.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 43 secondes

Date: 2017-08-30 12:15:01