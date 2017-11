Angleterre - Gomez : "Sturridge et Ox reviendront en sélection" Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, a décidé d'opérer une vague de changements au sein des Trois Lions pour affronter l'Allemagne et le Brésil, en choisissant de laisser sur la touche Oxlade-Chamberlain, Sturridge ou encore Smalling, Defoe ou Forster. Une situation qui profite aux trois jeunes Gomez, Abraham et Loftus-Cheek.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 35 secondes

Date: 2017-11-07 20:15:01