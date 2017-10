Angleterre - Southgate: "Inquiet pour les jeunes joueurs"

Face à des transferts aux montants de plus en plus élevés lors des mercatos, Gareth Southgate exprime son inquiétude pour l'avenir des jeunes joueurs anglais. Le sélectionneur des Three Lions insinue que le recrutement de footballeurs étrangers se fait parfois au détriment de futurs talents britanniques.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 55 secondes

Date: 2017-10-05 10:15:01