Argentine - Sampaoli : ''Savoir si Messi et Dybala sont vraiment complémentaires''

Le sélectionneur argentin Jorge Sampaoli n'est pas encore certain de faire débuter Lionel Messi et Paulo Dybala face à l'Uruguay. ''Je veux que la sélection fonctionne comme un club'', assure Sampaoli, qui veut d'abord des joueurs complémentaires sur la pelouse et non des solistes. Il serait plus que temps de trouver cette osmose car l'Argentine pointe actuellement en 5e position dans la zone Amsud.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 35 secondes

Date: 2017-08-30 09:45:01