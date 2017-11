Dès les équipes jeunes, nul besoin de motiver les joueurs. Stéphanois et Lyonnais s'affrontent déjà dans une ambiance hors du commun. Finalement entre l'OL et Saint-Etienne, tout est question de suprématie régionale. C'est dès le plus jeune âge que se cultive l'esprit du derby.

Duré: 156 secondes

Date: 2017-11-05 14:45:01