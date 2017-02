Barcelone - Digne et Umtiti prennent cher à l'entrainement Difficile de récupérer le ballon lorsqu'on est un joueur de Barcelone au milieu d'un toro. C'est ce qui est arrivé à Denis Suarez, Lucas Digne et Samuel Umititi. Incapables d'intercepter les passes en cercle de Lionel Messi, Neymar ou autre Andrés Iniesta, les trois joueurs ont reçu la punition prévue dans ce genre de situation. A savoir essuyer les coups de leurs partenaires au moment d'un passage obligé au milieu d'une forêt de joueurs.

Catégorie: Buzz TV

Duré: 78 secondes

Date: 2017-02-03 13:45:03







Derby - Lacazette : "Lopes n'a rien fait de grave" Avant le derby entre les Verts et l'OL, Alexandre Lacazette a répondu à la polémique autour d'Anthony Lopes, qui avait rayé Saint-Etienne de son maillot en Coupe de France cette semaine. Avant le derby entre les Verts et l'OL, Alexandre Lacazette a répondu à la polémique autour d'Anthony Lopes, qui avait rayé Saint-Etienne de son maillot en Coupe de France cette semaine. Barcelone - Digne et Umtiti prennent cher a l'entrainement Difficile de récupérer le ballon lorsqu'on est un joueur de Barcelone au milieu d'un toro. C'est ce qui est arrivé à Denis Suarez, Lucas Digne et Samuel Umititi. Incapables d'intercepter les passes en cercle de Lionel Messi, Neymar ou autre Andrés Iniesta, les trois joueurs ont reçu la punition prévue dans ce genre de situation. A savoir essuyer les coups de leurs partenaires au moment d'un passage obligé au milieu d'une forêt de joueurs. Difficile de récupérer le ballon lorsqu'on est un joueur de Barcelone au milieu d'un toro. C'est ce qui est arrivé à Denis Suarez, Lucas Digne et Samuel Umititi. Incapables d'intercepter les passes en cercle de Lionel Messi, Neymar ou autre Andrés Iniesta, les trois joueurs ont reçu la punition prévue dans ce genre de situation. A savoir essuyer les coups de leurs partenaires au moment d'un passage obligé au milieu d'une forêt de joueurs.