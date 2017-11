Barrages - De Rossi : ''Ibra, même à 40 ans et avec une jambe cassée, je ne veux pas le jouer'' Daniele De Rossi a évoqué la retraite d'Ibra et donc son absence pour le barrage contre la Suède comme ''un avantage pour l'Italie. C'est un joueur que je ne voudrais pas affronter même s'il avait 40 ans et une jambe cassée''. Cependant, De Rossi lutte contre un excès de confiance : ''Les Suédois ne sont pas des quidams. On ne parle pas d'une équipe de troisième zone. Il va falloir tout donner.''

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 53 secondes

Date: 2017-11-09 00:30:01