Bielsa : "En début de match, nous avons été absents"

Dans une rencontre à rebondissements, le Losc a été rejoint dans les derniers instants par le promu troyen (2-2). Les hommes de Marcelo Bielsa n'ont plus gagné depuis la première journée, il y a près de deux mois et demi. Le technicien argentin regrettait en conférence de presse le mauvais début de match de son équipe mais ne veut en aucun cas remettre en cause la jeunesse de ses joueurs et leur supposé manque de leadership.

Duré: 24 secondes

Date: 2017-10-15 01:15:01