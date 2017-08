Bleus - Coman, le retour offensif

Didier Deschamps devrait aligner un 4-2-3-1 avec Thomas Lemar et Kingsley Coman sur les côtés face aux Pays-Bas, ce jeudi soir, en match de qualification pour le Mondial 2018. Le second n'a pas honoré la moindre sélection depuis presque un an. En octobre dernier, bien que dans l'effectif, l'attaquant du Bayern n'était pas entré en jeu contre la Bulgarie et les Pays-Bas. Bénéficiant de l'absence de Dembélé, il tient aujourd'hui une opportunité de marquer des points pour la suite.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 127 secondes

Date: 2017-08-31 18:15:01