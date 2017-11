Bleus - Desailly : "Deschamps a plus de poids aux yeux des joueurs" Champion du monde 1998, Marcel Desailly a toujours un regard avisé sur l'actualité des Bleus. Pour l'ancien défenseur de l'OM et du Milan, les joueurs de Didier Deschamps peuvent remporter le Mondial-2018 : ''Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. C'est incroyable, et je ne parle même pas de Kylian Mbappé qui vient d'arriver. Après, cela dépend toujours du tirage. Mais Deschamps a prolongé son contrat et cela va lui donner plus de crédit aux yeux du groupe'', estime Desailly.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 65 secondes

Date: 2017-11-13 17:00:01