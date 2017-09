Bleus - Deschamps : ''Important, mais pas décisif en Bulgarie''

Le sélectionneur des Bleus sait toute l'importance du match en Bulgarie, le 7 octobre prochain. Pour autant, Deschamps refuse d'accorder à ce rendez-vous bouillant plus de dramturgie qu'il n'en a et insiste sur le fait qu'il y aura trois jours plus tard un autre match face à la Bielorussie, et qu'il faudra sans doute gagner les deux pour assurer un ticket pour le Mondial-2018.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 53 secondes

Date: 2017-09-04 02:00:01