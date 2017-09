Bleus - Deschamps : ''Kostadinov ? J'en dors pas la nuit''

La France va affronter un certain Georgi Kostadinov lors de son match en Bulgarie, décisif pour la qualification au Mondial-2018. Un nom qui évoque forcément des lointains et mauvais souvenirs pour Didier Deschamps, qui jouait le France-Bulgarie de 1993 soldé par une défaite (1-2) sur un doublé d'Emil Kostadinov. 24 ans plus tard, le sélectionneur a manié l'ironie : ''On peut toujours croire aux fantômes. Mais plus sérieusement, ça ne me hante pas de retrouver un autre Kostadinov''.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 53 secondes

Date: 2017-09-29 13:15:01