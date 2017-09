Bleus - Deschamps : ''Matuidi aurait pu partir il y a un an déjà''

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a évoqué Blaise Matuidi et son nouveau la club la Juventus, en conférence de presse, jeudi. L'Equipe de France va prochainement affronter la Bulgarie et la Biélorussie dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2018.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 66 secondes

Date: 2017-09-28 19:30:01