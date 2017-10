Bleus - Face à Mbappé, qui va perdre sa place ?

À 18 ans, Kylian Mbappé s'impose comme le futur de l'équipe de France. La question n'est plus tellement de savoir s'il sera titulaire chez les Bleus, notamment ce samedi face à la Bulgarie, mais plutôt à quel poste et en chassant qui. À la place d'Olivier Giroud ou Antoine Griezmann ? Sur le côté gauche à la place de Dimitri Payet ou à droite à la place de Moussa Sissoko ? Qui doit craindre le plus le jeune prodige ? Faites-vous votre avis avec les statistiques de ces 4 joueurs.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 122 secondes

Date: 2017-10-05 19:30:01