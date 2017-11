Bleus - Lacazette, plus qu'un plan B Critiqué après son match décevant en Bulgarie le mois dernier, Alexandre a répondu de la meilleure manière en inscrivant deux buts contre l'Allemagne mardi soir à Cologne (2-2). De quoi devenir une alternative crédible à Olivier Giroud sur le long terme ? Pas certain, surtout aux yeux d'un Deschamps souvent conservateur. Retour en chiffres sur la progression de l'ancien Lyonnais en Bleu et sur son duel à distance avec Giroud.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 116 secondes

Date: 2017-11-15 16:15:01