Bleus - Matuidi parle de son entente avec Tolisso au milieu

Avec l'absence de nombreux cadres dont N'Golo Kanté et Paul Pogba au milieu, Blaise Matuidi et Corentin Tolisso pourraient être alignés contre le Pays de Galles et l'Allemagne en amical. "Un joueur intelligent qui m'aide a élever mon niveau de jeu" a déclaré le milieu de la Juve à propos du joueur bavarois.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 71 secondes

Date: 2017-11-09 21:15:01