Bleus - Mbappé : ''Pas de préférence entre Griezmann et Neymar''

Questionné sur sa relation de jeu avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé a expliqué se sentir ''complémentaire'' de l'attaquant de l'Atlético. ''J'apporte plus de profondeur et lui participe davantage au jeu'', estime Mbappé. Le jeune joueur du PSG a également comparé Griezmann et Neymar : ''Ils sont différents, Neymar est plus créatif, Antoine est plus buteur. J'apprends beaucoup avec les deux''.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 35 secondes

Date: 2017-10-05 18:15:01