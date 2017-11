Bleus - Une liste avec N'Zonzi et Pavard Confronté à de nombreux forfaits, Didier Deschamps a convoqué pour la première fois Benjamin Pavard et Steven N'Zonzi en Bleu. Anthony Martial et Nabil Fekir sont également dans la liste de joueurs retenus pour les prochains matches de la France contre le Pays de Galles et l'Allemagne en amical.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 82 secondes

Date: 2017-11-02 15:45:01