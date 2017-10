Bleus - Varane : ''Mbappé ira très loin''

Raphaël Varane est revenu sur l'incroyable parcours de Kylian Mbappé depuis un an. Tout sauf une surprise pour le défenseur du Real Madrid, partenaire de Mbappé chez les Bleus. ''Kylian est un mélange de décontraction et de travail. Il est très mature, il prend les choses de manière très tranquille. Et il a tellement de qualités footballistiques...'', a déclaré Varane au sujet du jeune joueur parisien.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 37 secondes

Date: 2017-10-05 20:45:01