Brésil - La légende Falcao adoube Neymar

Immense joueur du Brésil dans les années 1970 et 1980, Falcao est revenu sur les récentes critiques qui ont touché Neymar. ''Je le trouve très serein. Il ne mérite pas de supporter autant de pression mais c'est à cause du montant de son transfert. Il fait partie du top 3 mondial et prouve ses qualités à chaque match'', insiste Falcao.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 42 secondes

Date: 2017-11-16 10:15:01