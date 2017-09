Cabella : "On est très frustrés"

Saint-Étienne et Rennes se sont quittés sur un résultat nul (2-2), dimanche après-midi, lors de la septième journée de Ligue 1. Au terme d'une rencontre éclairée par un but de Benjamin Bourigeaud et marquée par les faits de jeu.

Duré: 34 secondes

Date: 2017-09-24 20:15:01