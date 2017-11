CdM-2018 - Andersson : ''Arrêtons de parler de Zlatan Ibrahimovic !''

Le sélectionneur suédois Janne Andersson a fermé assez brutalement la porte à un retour de Zlatan Ibrahimovic lors de la Coupe du Monde : ''Il a pris sa retraite il y a un an et demi et vous me parlez encore de Zlatan. C'est incroyable. Il faut commencer à parler des joueurs extraordinaires que nous avons actuellement'', a insisté Andersson devant les micros après avoir sorti l'Italie.

Catégorie: Matches Internationaux

Duré: 23 secondes

Date: 2017-11-15 02:15:01