Chine - Cissé serial buteur

Papiss Cissé est en réussite en Chine, avec son club du Shandong Luneng. L'ancien joueur du FC Metz et de Newcastle a inscrit ce vendredi contre le Shanghai SIPG son quatrième but en trois matches. Un but qui n'a pas suffi à son équipe, qui s'est inclinée (2-1).

Catégorie: Buzz TV

Duré: 24 secondes

Date: 2017-04-07 19:15:04